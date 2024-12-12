Школьницы в Подмосковье избили сверстницу в туалете, возбуждено дело

12 декабря 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Подмосковье школьницам грозит до семи лет лишения свободы за избиение сверстницы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Семь учениц в Котельниках сняли видео и выложили в интернет, на котором избивают сверстницу в школьном туалете. СУ СК Подмосковья завело уголовное дело по статье о хулиганстве. «9 декабря семь учениц одной из школ в Котельниках закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться — девочку держали за волосы, били, обзывали. Все свои действия школьницы записали на видео, а потом ролик утек в сеть», — передает telegram-канал Baza. По заявлению родственников пострадавшей, школьные сотрудники были в курсе случившегося, но не стали распространять информацию. История попала в руки главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она дала обещание направить заявление в СК и прокуратуру. Школьницы, узнав об этом, не испугались. «Мама, мы популярные. Влада, где мы? В канале у Мизулиной!» — сказали учащиеся в записанном видеообращении. У избитой девочки диагностировали черепно-мозговую травму. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Виновным ученицам грозит до семи лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь учениц в Котельниках сняли видео и выложили в интернет, на котором избивают сверстницу в школьном туалете. СУ СК Подмосковья завело уголовное дело по статье о хулиганстве. «9 декабря семь учениц одной из школ в Котельниках закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться — девочку держали за волосы, били, обзывали. Все свои действия школьницы записали на видео, а потом ролик утек в сеть», — передает telegram-канал Baza. По заявлению родственников пострадавшей, школьные сотрудники были в курсе случившегося, но не стали распространять информацию. История попала в руки главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она дала обещание направить заявление в СК и прокуратуру. Школьницы, узнав об этом, не испугались. «Мама, мы популярные. Влада, где мы? В канале у Мизулиной!» — сказали учащиеся в записанном видеообращении. У избитой девочки диагностировали черепно-мозговую травму. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Виновным ученицам грозит до семи лет лишения свободы.