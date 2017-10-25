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25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
11:25  25 октября 2017 0

Тюменцы, зарезавшие на стройке 26-летнюю девушку, нуждаются в лечении

Убийцы показали силовикам, как били ножами свою жертвуФото: СК РФ по Тюменской области

Двух убийц 26-летней девушки в Тюмени, которую в июне нашли зарезанной на стройке, признали невменяемыми. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе следственного комитета РФ по региону, они нуждаются в принудительном лечении в специализированном закрытом стационаре.

По данным следователей, 3 июня обвиняемые целый день пили спиртное в доме 83/1 на улице Пермякова вместе с ранее знакомой девушкой. Опьянев, мужчины решили убить собутыльницу. Сначала они избили ее, а затем привели на строительную площадку на Московской, где нанесли множество ножевых ранений. Тело девушки было обнаружено 05 июня 2017 года.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемым проведены психиатрические судебные экспертизы, по результатам которых они были признаны невменяемыми в связи с наличием хронического психического расстройства, а также представляющими опасность для себя и окружающих», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу: уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» передано в прокуратуру, откуда должно отправиться в суд.

Виктор Дорофеев
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