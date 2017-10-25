Двух убийц 26-летней девушки в Тюмени, которую в июне нашли зарезанной на стройке, признали невменяемыми. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе следственного комитета РФ по региону, они нуждаются в принудительном лечении в специализированном закрытом стационаре.
По данным следователей, 3 июня обвиняемые целый день пили спиртное в доме 83/1 на улице Пермякова вместе с ранее знакомой девушкой. Опьянев, мужчины решили убить собутыльницу. Сначала они избили ее, а затем привели на строительную площадку на Московской, где нанесли множество ножевых ранений. Тело девушки было обнаружено 05 июня 2017 года.
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемым проведены психиатрические судебные экспертизы, по результатам которых они были признаны невменяемыми в связи с наличием хронического психического расстройства, а также представляющими опасность для себя и окружающих», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители собрали достаточную доказательную базу: уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» передано в прокуратуру, откуда должно отправиться в суд.