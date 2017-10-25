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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:52  25 октября 2017 0

Образовательные программы ВИЗ-Стали ежегодно охватывают 90% сотрудников

Металлурги приняли участие в двухдневном бизнес-тренингеФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела обучение участников корпоративных программ «Талантливая молодежь» и «Кадровый резерв». Проекты направлены на профессиональное и личностное развитие перспективных работников, создание условий для карьерного роста.

Металлурги приняли участие в двухдневном тренинге «Бизнес-коммуникации» по развитию навыков эффективных переговоров и конструктивного общения в конфликтных ситуациях. Участники проекта изучили принципы эмпатии, подстройки к эмоциональному состоянию собеседника и управления чувствами в диалоге, познакомились с техниками выхода из эмоционально напряженной ситуации и способами предупреждения конфликтов.

Практические задания тренингов были построены на примерах наиболее распространенных видов бизнес-коммуникаций в условиях производства. Участники программы анализировали снятые на видео ролевые ситуации, выявляли сделанные в ходе переговоров ошибки, а затем предлагали способы их исправления.

И.о. начальника управления персоналом компании Ольга Щербо пояснила «URA.RU», что ежегодно в образовательных программах ВИЗ-Стали участвуют не менее 90% персонала предприятия.

ВИЗ-Сталь является ведущим мировым и крупнейшим в России производителем трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 75% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5%.

Иван Антонов
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