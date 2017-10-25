В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего егеря, который попался на незаконном убийстве животных. 59-летний житель деревни Большая Ерзовка Владимир Кокшаров был задержан по горячим следам после убийства четырех лосей. При осмотре дома обнаружили еще и убитого медведя.
В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт поимки бывшего егеря-браконьера. «Действительно, поступил тревожный сигнал в алапаевский отдел полиции о том, что в одиннадцати километрах от горы Коробейниково найдены останки лосей: головы шкуры, рога спилены бензопилой. На место выехали оперативники, которые обнаружили следы характерные трактора Т-40. Эти следы привели в деревню Большая Ерзовка, где единственный трактор принадлежит бывшему егерю. Полицейские осмотрели жилище экс-егеря и нашли в ковше трактора следы крови, веревки. В четырех морозильных камерах обнаружилась лосятина», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.
Кроме того, в доме нашли шкуру медведя в засолке и мясо-медвежатину. Возбуждено уголовное дело по статье «браконьерство». Бывшему егерю грозит либо полгода ареста, либо штраф 200 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить ущерб государству — только от убийства лосей он составляет 240 тыс. рублей.