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25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
13:44  25 октября 2017 0

Пермский дирижер произвел фурор в Риге и покорил экс-президента Латвии

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
На концерты Теодора Курентзиса приезжают люди из разных уголков планетыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Теодор Курентзис представил новую программу в Риге (Латвия). Зал 15 минут аплодировал музыкантам.

В первой части презентованной программы музыканты исполнили Симфонию №1 «Классическую» Сергея Прокофьева и Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, в котором солировал Александр Мельников.

«Вторая часть включала Симфонию №9 Дмитрия Шостаковича. После латвийской столицы насладиться бессмертными произведениями в исполнении трехкратных обладателей премии ECHO Klassik смогут в Вене и Франкфурте», — рассказали «URA.RU» в службе маркетинга «Балтийские музыкальные сезоны»

Среди гостей мероприятия были политики, деятели культуры, предприниматели, журналисты. Так, концерт посетил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, директор Латвийского Национального художественного музея Мара Лаце, режиссер-документалист Виталий Манский, основатель проекта «Открытая лекция» Катерина Гордеева, предприниматель и меценат Аркадий Сухаренко, тележурналист Юлия Панкратова.

Греческий и российский дирижёр Теодор Курентзис в январе 2011 года был назначен на пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Его концерты всегда собирают аншлаг. Он стал первым россиянином, открывшим престижный Зальцбургский фестиваль минувшим летом. Музыкальные эксперты отмечают у него невероятную четкость исполнения вкупе с феноменальной энергетикой.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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