Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Теодор Курентзис представил новую программу в Риге (Латвия). Зал 15 минут аплодировал музыкантам.
В первой части презентованной программы музыканты исполнили Симфонию №1 «Классическую» Сергея Прокофьева и Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, в котором солировал Александр Мельников.
«Вторая часть включала Симфонию №9 Дмитрия Шостаковича. После латвийской столицы насладиться бессмертными произведениями в исполнении трехкратных обладателей премии ECHO Klassik смогут в Вене и Франкфурте», — рассказали «URA.RU» в службе маркетинга «Балтийские музыкальные сезоны»
Среди гостей мероприятия были политики, деятели культуры, предприниматели, журналисты. Так, концерт посетил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, директор Латвийского Национального художественного музея Мара Лаце, режиссер-документалист Виталий Манский, основатель проекта «Открытая лекция» Катерина Гордеева, предприниматель и меценат Аркадий Сухаренко, тележурналист Юлия Панкратова.
Греческий и российский дирижёр Теодор Курентзис в январе 2011 года был назначен на пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Его концерты всегда собирают аншлаг. Он стал первым россиянином, открывшим престижный Зальцбургский фестиваль минувшим летом. Музыкальные эксперты отмечают у него невероятную четкость исполнения вкупе с феноменальной энергетикой.