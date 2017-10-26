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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:29  26 октября 2017 0

В бюджет попало лишь 13% уплаченных свердловскими автомобилистами штрафов. Остальное досталось коммерсантам и почте

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ГИБДД работает на бизнесменовФото: depositphotos.com © URA.RU

В январе—сентябре 2017 года на основании данных 115 мобильных комплексов фотовидеофиксации свердловским автомобилистам было выписало 1 миллион 2 тысячи штрафов на общую сумму 701,3 миллиона рублей. Нарушителями ПДД оплачено менее половины этой суммы — порядка 300,5 миллиона рублей.

Об этом заявил на заседании комитета Заксобрания по бюджетной политике депутат Илья Бондарев.

По его словам, на оплату услуг подрядчика в лице «УГМК-Телеком» было перечислено порядка 189 миллионов рублей из уплаченной нарушителями суммы (около 63%). Почтовые расходы составили около 60 миллионов рублей (примерно 20%). В бюджете осталось чуть более 40 миллионов рублей (порядка 13%).

Согласно действующему договору «УГМК-Телеком» с областными властями, подрядчику выплачивается фиксированная сумма вознаграждения. В настоящее время идут переговоры об изменении условий контракта. После внесения поправок в договор коммерсанты будут получать за работу сумму, не превышающую доход бюджета.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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