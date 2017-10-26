В январе—сентябре 2017 года на основании данных 115 мобильных комплексов фотовидеофиксации свердловским автомобилистам было выписало 1 миллион 2 тысячи штрафов на общую сумму 701,3 миллиона рублей. Нарушителями ПДД оплачено менее половины этой суммы — порядка 300,5 миллиона рублей.
Об этом заявил на заседании комитета Заксобрания по бюджетной политике депутат Илья Бондарев.
По его словам, на оплату услуг подрядчика в лице «УГМК-Телеком» было перечислено порядка 189 миллионов рублей из уплаченной нарушителями суммы (около 63%). Почтовые расходы составили около 60 миллионов рублей (примерно 20%). В бюджете осталось чуть более 40 миллионов рублей (порядка 13%).
Согласно действующему договору «УГМК-Телеком» с областными властями, подрядчику выплачивается фиксированная сумма вознаграждения. В настоящее время идут переговоры об изменении условий контракта. После внесения поправок в договор коммерсанты будут получать за работу сумму, не превышающую доход бюджета.