19:51 26 октября 2017 0

Дорога на Курган через Свердловскую область полна сюрпризов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Больших Брусян в Белоярском районе жалуются на то, как сделана проходящая через село дорога, капремонт которой продолжался несколько месяцев и стоил 236 млн рублей. Теперь машины не могут нормально спуститься с дороги, их фактически выносит на жилые дома. Виной — не только гололед, но и неправильно сделанное дорожное полотно, которое имеет уклон под углом на повороте. Люди уверены, что ошибка кроется в самом проекте.

Капремонт дороги Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган начался летом этого года. Он шел несколько месяцев. Трасса, проходящая через Большие Брусяны, была расширена таким образом, чтобы развести транзитный и местный потоки машин. Ремонт стоил более 236 млн рублей. Ранее жители этого села рассказывали «URA.RU», что ремонт фактически разрезал Большие Брусяны на изолированные друг от друга части и это создало жителям большие проблемы. Чтобы перейти через дорогу, приходилось идти за несколько километров на другой конец деревни.

Трасса была расширена, вместо двух полос у дороги появилось четыре. По «местной» дороге одновременно двигаются машины и пешеходы, а тротуар находится на одном уровне с дорогой. Безопасность жителей, которые идут по дороге вместе с транспортом, не кажется людям безусловной — ширина проезжей части в этом месте всего три метра.

Заказчиком капремонта выступало ФКУ «Уралуправтодор». Его начальник Алексей Борисов рассказывал «URA.RU», что дорожные работы велись по существующим нормам, и самое главное при этом — обеспечение безопасности местных жителей. По его словам, проект дороги был изменен с учетом мнения жителей.

Выяснилось, что трасса доставляла неудобства не только во время строительства. «Участок открыли в прошлый вторник. В этот вторник уже была авария. В среду видела, как фура едва вошла в поворот. Сегодня уже просто грузовик с трудом прошел все этот же кусок дороги, — рассказывает жительница села Марина Иванищева, которая работает неподалеку от опасного места. — Все водители, что живут у нас в селе, жалуются на этот участок — он построен с таким уклоном, что машины выносит из него и они продолжают движение уже без дороги, их даже ничего не задерживает, потому что и тротуар тоже сделан вровень с дорогой».

Она рассказывает, что в деревне боятся повторения аварий на одном и том же участке. «Так и водители тоже говорят, что проект с ошибкой был. Там должен быть контруклон, а там ровненько все, вот машину и вынесло», — рассказывает депутат Белоярской районной думы Иван Десятков.

«URA.RU» рассказывало, что во вторник, 24 октября, в Больших Брусянах фура врезалась в жилой дом. Никто не пострадал, но строение восстановлению не подлежит, его снесут.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что сейчас на месте аварии работают специалисты и пока нельзя сказать, что причиной ДТП стало именно неудачное проектное решение трассы. В официальном сообщении ведомства говорится, что водитель не справился с управлением, потому что не учел метеоусловия. В этот день, напомним, стояли первые дни заморозков после обильного снегопада. Большебрусянцы, однако, уверены, что рядом с трассой просто опасно жить. В ФКУ «Уралуправтодор» попросили время для подготовки комментария, чтобы пояснить суть проектного решения этого участка дороги в Больших Брусянах, опасного с точки зрения жителей. К концу рабочего дня 26 октября этот ответ не поступил.

В самой деревне по-прежнему недоумевают, как был сделан ремонт дороги. «Трассу сделали широкую, хорошо. Но подняли сильно. У некоторых домов асфальт проходит на уровне окон. Из дворов не выехать, весной нас будет топить. Зимой при уборке нам в окна будет снег лететь», — говорит Иван Десятков. По его словам, хотя движение и запущено, но ремонт еще продолжается — например, жители деревни ждут, что тротуары будут сделаны по всем участкам.

Критике подвергается не только этот участок дороги, который был переделан в рамках масштабной программы по ремонту дорог в Свердловской области. Еще одна проблема — подъезд к Екатеринбургу со стороны Челябинска. Тут движение осуществляется пока в тестовом режиме — его запустили с 10 октября. На пересечении ЕКАД и Челябинского тракта были построены петли разворота и убран светофор. Автомобилисты говорят о том, что повороты слишком резкие и водители не всегда успевают сориентироваться. Кроме того, новый участок движения заставляет делать крюк жителей поселка Большой Исток. В Уралуправтодоре говорят о том, что после отключения светофоров на Челябинском тракте рядом с пересечением с ЕКАД исчезла пробка. Специалисты ведомства зафиксировали улучшение дорожной ситуации.