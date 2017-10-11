14:47 11 октября 2017 0

Будьте внимательны! Светофор на М5 при въезде в город отключен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новая схема движения на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска пугает жителей Сысерти, которые работают в областной столице. Опробовавшие новый путь говорят, что вписаться в поток неимоверно трудно и предполагают, что с приходом зимы на участке станет больше аварий.

С 10 октября поменялась схема движения на довольно загруженном участке дороги М5 при подъезде со стороны Челябинска и при выезде на дорогу с ЕКАД.

При движении с ЕКАДа в сторону Челябинска необходимо выехать по односторонней полосе по направлению к улице Димитрова и развернуться налево в нужном направлении в районе Нижнеисетского кладбища.

Схема подъезда к Екатеринбургу со стороны Челябинска и выезда из Екатеринбурга с ЕКАД в сторону Челябинска Сайт Уралуправтодора

Пока люди, которые будут пользоваться дорогой дважды в день, не видят в новой схеме ничего хорошего. Вписаться в поток машин, которые едут из Екатеринбурга, практически невозможно. Жительница Верхней Сысерти Анна Макарова одна из первых опробовала выезд из Екатеринбурга в сторону Челябинска. «Я поехала из города 10 числа как обычно, около семи вечера. Пока доехала с „Квартала“, где работаю, до выезда из города, прошло еще минут 30. И тут я попала в ужасную пробку со стороны ЕКАД. Муж ехал со стороны Химмаша и тоже попал в дорожный затор», — рассказывает она

«Мы и так часто видим пробки на этом направлении, особенно летом, когда все едут в сторону Челябинска на озера. что будет зимой — даже думать страшно, уверена, фуры на круговом движении не будут пропускать легковушки, ждем там аварий», — говорит Макарова.

При движении со стороны Челябинска на ЕКАД также будет организовано одностороннее движение.

При выезде с улицы Димитрова и при необходимости выезда на ЕКАД, необходимо проехать 2 км от города, сделать левый поворот на полукольце и вернуться до пересечения с ЕКАД», — разъяснили новую схему движения в «Уралуправтодоре».

Но в еще более сложном положении оказались жители Большого Истока. Житель поселка Юрий Огонец рассказал журналистам, что выезд с поселка в сторону Химмаша утром 11 октября был очень затруднен. «Из-за новой схемы движения уступаешь всем: и кто с ЕКАДА в сторону Челябинского тракта, и кто с Челябинска на ЕКАД, в город не повернуть. А поселок полностью завязан на этом выезде — дети учатся в школах на Химмаше, взрослые работают в городе, а пожилые постоянно ездят на прием в больницы Сысерти».

Выезд из Екатеринбурга пока работает в тестовом режиме, светофор был отключен только 10 октября. Ранее сотрудники Уралупавтодора во время специального пресс-тура рассказывали, что пропускная способность этого участка увеличится в 1,5 раза. «Не может быть такого, чтобы на федеральных трассах были светофоры! ГИБДД сомневается в работоспособности нашей схемы, поэтому до 1 ноября она будет работать в тестовом режиме», — пояснял тогда глава компании Алексей Борисов.

В пресс-службе Уралуправтдора пояснили, что будут готовы предоставить по ситуации детальный комментарий на следующей неделе, когда будут понятно, как дорога пережила пиковые нагрузки пятничного вечера и выходных. Сейчас, по нашим данным, Управтодор мониторит ситуацию на новой развязке и пока доволен.