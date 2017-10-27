Пьяный священник на иномарке сбил пожилую велосипедистку

В Ивановской области водитель иномарки сбил 55-летнюю велосипедистку, выехавшую на дорогу с прилегающей территории.
Инцидент произошел в городе Шуя 26 октября около 21:00. За рулем автомобиля Nissan Primera находился иеромонах Протолеон (Белозерцев), передает «Газета.ru». Он является настоятелем Предтеченского храма села Парское Ивановской области России.
Уточняется, что в момент происшествия священник находился в состоянии алкогольного опьянения, на него составили ряд административных протоколов. Пострадавшую женщину доставили в центральную районную больницу с травмами головы.
Ранее «URA.RU» сообщало о потасовке пьяного священнослужителя из Сургута с инспекторами ДПС. Иерей Дарий Иоанн ругался матом и кидался с кулаками на сотрудников полиции.