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27 октября 2017
Главные новости Москвы
21:40  27 октября 2017 2

Пьяный священник на иномарке сбил пожилую велосипедистку

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, транспорт, велосипед
Велосипедистка выезжала на дорогу с прилегающей территорииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ивановской области водитель иномарки сбил 55-летнюю велосипедистку, выехавшую на дорогу с прилегающей территории.

Инцидент произошел в городе Шуя 26 октября около 21:00. За рулем автомобиля Nissan Primera находился иеромонах Протолеон (Белозерцев), передает «Газета.ru». Он является настоятелем Предтеченского храма села Парское Ивановской области России.

Уточняется, что в момент происшествия священник находился в состоянии алкогольного опьянения, на него составили ряд административных протоколов. Пострадавшую женщину доставили в центральную районную больницу с травмами головы.

Ранее «URA.RU» сообщало о потасовке пьяного священнослужителя из Сургута с инспекторами ДПС. Иерей Дарий Иоанн ругался матом и кидался с кулаками на сотрудников полиции.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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