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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
07:28  29 октября 2017 0

Украинские оппозиционеры заблокировали фабрику Rochen, чтобы надавить на Порошенко

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, порошенко петр, порошенко марина
Блокада носит предупредительный характерФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Активисты протестной организации «Освобождение» на Украине заблокировали склад кондитерской фабрики Rochen под Винницей. В их планы также входит блокировать логистический центр компании президента страны Петра Порошенко под Киевом. Они считают, что эти шаги заставят национального лидера принять антикоррупционный закон и закон об импичменте.

RT пишет, что оппозиционеры возмущены тем, что Порошенко до сих пор не избавился от своего бизнеса. Они считают, что финансовые убытки заставят главу страны задуматься и выполнить требования протестующих у Верховной Рады. Согласованный митинг там начался 17 октября. В акции активное участие принимал бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Он потребовал от Порошенко срочно сдать свои полномочия.

В этот же день его сторонники из партии «Рух новых сил» разбили палаточный городок у стен украинского парламента и попытались прорваться внутрь, когда узнали, что принятие требуемых законов не состоялось. Среди прочего митингующие хотят, чтобы Рада сняла с депутатов неприкосновенность.

«Экономика сегодня» уточняет, что блокада помещений Rochen началась накануне утром и, по словам активистов, носит предупредительный характер.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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