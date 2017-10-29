Активисты протестной организации «Освобождение» на Украине заблокировали склад кондитерской фабрики Rochen под Винницей. В их планы также входит блокировать логистический центр компании президента страны Петра Порошенко под Киевом. Они считают, что эти шаги заставят национального лидера принять антикоррупционный закон и закон об импичменте.
RT пишет, что оппозиционеры возмущены тем, что Порошенко до сих пор не избавился от своего бизнеса. Они считают, что финансовые убытки заставят главу страны задуматься и выполнить требования протестующих у Верховной Рады. Согласованный митинг там начался 17 октября. В акции активное участие принимал бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Он потребовал от Порошенко срочно сдать свои полномочия.
В этот же день его сторонники из партии «Рух новых сил» разбили палаточный городок у стен украинского парламента и попытались прорваться внутрь, когда узнали, что принятие требуемых законов не состоялось. Среди прочего митингующие хотят, чтобы Рада сняла с депутатов неприкосновенность.
«Экономика сегодня» уточняет, что блокада помещений Rochen началась накануне утром и, по словам активистов, носит предупредительный характер.