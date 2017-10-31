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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:25  31 октября 2017 0

Губернатор Куйвашев личным примером показал, как надо поддерживать Экспо-2025. ФОТО

ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, логотип, макет, expo2025, экспо2025, экспо городок
Глава свердловского региона прицепил на лацкан символический значокФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Члены свердловского правительства во вторник, 31 октября, получили от губернатора Евгения Куйвашева урок промоушена. На очередное заседание кабмина глава региона прицепил на лацкан пиджака значок, изготовленный специально для поддержки заявки Екатеринбурга на право проведения Экспо-2025.

Прямоугольный значок выполнен из металла, на котором в цвете выполнена эмблема российской заявки. Недавно точно такие получили журналисты, принявшие участие во встрече с пиар-командой российской заявки и ее куратором Тото Дарчем.

У членов свердловского кабмина из присутствующих на заседании (16 человек) значки с символикой оказались только у вице-губернатора Александра Высокинского — члена российского заявочного комитета, а также министра международных связей Андрея Соболева. Остальные министры после заседания признались, что «значок просили, но пока не дают».

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Куйвашев подал пример министрам Фото: «URA.RU»

Антон Ольшанников
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