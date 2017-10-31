Члены свердловского правительства во вторник, 31 октября, получили от губернатора Евгения Куйвашева урок промоушена. На очередное заседание кабмина глава региона прицепил на лацкан пиджака значок, изготовленный специально для поддержки заявки Екатеринбурга на право проведения Экспо-2025.
Прямоугольный значок выполнен из металла, на котором в цвете выполнена эмблема российской заявки. Недавно точно такие получили журналисты, принявшие участие во встрече с пиар-командой российской заявки и ее куратором Тото Дарчем.
У членов свердловского кабмина из присутствующих на заседании (16 человек) значки с символикой оказались только у вице-губернатора Александра Высокинского — члена российского заявочного комитета, а также министра международных связей Андрея Соболева. Остальные министры после заседания признались, что «значок просили, но пока не дают».