Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех челябинцев, обвиняемых в серии автоподстав. Проверяется информация о том, что злоумышленникам помогали сотрудники правоохранительных органов, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Среди обвиняемых четыре человека — 47-летний Сергей М., 34-летний Октай К., 28-летний Максим В. и 57-летний Яков В.
По версии силовиков, четверка попалась на инсценировке аварии с участием трех машин в Копейске 26 сентября. За выплатами они обратились в страховые компании «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и «Южурал-Аско», но в последней фирме обратили внимание на признаки фиктивного дорожно-транспортного происшествия и сразу сообщили в полицию. Проверка подтвердила предположение страховщиков.
«В деле фигурирует как минимум один сотрудник правоохранительных органов, поэтому все материалы, включая результаты ОРД [оперативно-розыскной деятельности] Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по области переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР региону», — отметил собеседник из правоохранительных органов. Он добавил, что во время расследования может увеличиться число эпизодов с мошенничеством и фигурантов.
В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев до окончания расследования. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области также не смогли официально сообщить что-либо о деле.
Ранее силовики объявили, что Южный Урал находится среди лидеров по группировкам, обворовывающим страховые компании. Из-за этого для Челябинска установлен самый высокий в России коэффициент, на который умножается тариф ОСАГО.