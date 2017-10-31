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Главные новости Челябинской области
17:28  31 октября 2017 0

Банду автоподставщиков поймали в Челябинске. Им могли помогать силовики

Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, патрульная машина, полиция россии, дтп
В банде автоподставщиков могли быть полицейскиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех челябинцев, обвиняемых в серии автоподстав. Проверяется информация о том, что злоумышленникам помогали сотрудники правоохранительных органов, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Среди обвиняемых четыре человека — 47-летний Сергей М., 34-летний Октай К., 28-летний Максим В. и 57-летний Яков В.

По версии силовиков, четверка попалась на инсценировке аварии с участием трех машин в Копейске 26 сентября. За выплатами они обратились в страховые компании «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и «Южурал-Аско», но в последней фирме обратили внимание на признаки фиктивного дорожно-транспортного происшествия и сразу сообщили в полицию. Проверка подтвердила предположение страховщиков.

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«В деле фигурирует как минимум один сотрудник правоохранительных органов, поэтому все материалы, включая результаты ОРД [оперативно-розыскной деятельности] Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по области переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР региону», — отметил собеседник из правоохранительных органов. Он добавил, что во время расследования может увеличиться число эпизодов с мошенничеством и фигурантов.

В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев до окончания расследования. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области также не смогли официально сообщить что-либо о деле.

Ранее силовики объявили, что Южный Урал находится среди лидеров по группировкам, обворовывающим страховые компании. Из-за этого для Челябинска установлен самый высокий в России коэффициент, на который умножается тариф ОСАГО.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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