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03 ноября 2017
02 ноября 2017
23:03  02 ноября 2017 0

«Рядом чертова королева!». Мадонна поразила поклонников путешествием эконом-классом. ФОТО

Клипарт, певица мадонна, madonna
В последнее время Мадонна живет на три города: Нью-Йорк, Лондон и ЛиссабонФото: depositphotos.com © URA.RU

Пассажиры авиарейса Лондон-Лиссабон утверждают, что сфотографировали летящую в эконом-классе певицу Мадонну. Теперь поклонники артистки спорят, действительно ли на снимке изображена американская исполнительница.

В последнее время Мадонна живет на три города: Нью-Йорк, Лондон и Лиссабон. Перемещаться между городами ей приходятся ради сыновей, которые учатся и играют в футбол в Европе, сообщает «Лента.Ру».

В соцсетях пользователи пишут, что были бы крайне счастливы сесть в самолет вместе с Мадонной. «Можете ли вы себе представить, что садитесь в самолет, а рядом с вами сидит чертова королева?! Я просто не могу», — заявил один из них. «Если бы я сел в самолет, и Мадонна сидела рядом со мной, я бы сошел с ума», — признался другой.

Впрочем другие указали, что изображенная на снимке женщина не очень-то похожа на Мадонну. И либо автор снимка захотел разыграть поклонников певицы, либо сам перепутал звезду с обычной пассажиркой.

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в США. В декабре 2016-го журнал Billboard признал ее женщиной года. Состояние звезды оценивается более чем в 500 миллионов долларов.

Виктор Дорофеев
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