05:10 03 ноября 2017 0

Тело 14-летней пермячки в ближайшее время доставят в Россию ФОТО: Соцсети

Пермская модель, скончавшаяся в Шанхае, будет похоронена на родине. Родственники 14-летней пермячки отказались кремировать ее тело в Китае.

По словам бабушки погибшей школьницы, изначально планировалось, что тело кремируют в Шанхае после вскрытия. Однако в последний момент мама девушки передумала и приняла решение похоронить дочь в родном городе. В данный момент решается вопрос о транспортировке тела в Россию. Пока неизвестно куда будет доставлен гроб — сразу в Пермь или в Москву. Родственники девушки хотят похоронить ее в свадебном платье на Южном кладбище Перми.

«Мне пообещали, что репатриация будет для нас бесплатной. До конца недели мне скажут, как будет перевезено тело: рейсом „Аэрофлота“ или спецбортом. Непонятно пока и то, куда его доставят. Возможно, самолет прилетит в Москву», — цитирует маму модели «59.ру».

Как сообщает сайт «КП», трагедия в Шанхае — не единственная для семьи скончавшейся школьницы. На прошлой неделе в Перми умер дядя модели — 39-летний Александр. «Не знаю, за что нам такое горе, я в среду сына похоронила, а сейчас ждем, когда нам тело внучки привезут. Александр тоже сгорел буквально за неделю. У него было двухстороннее воспаление легких», — рассказала бабушка модели Антонина Ивановна.



Как ранее сообщало «Ura.ru», школьница работала в Шанхае моделью. Во время одного из показов девушка потеряла сознание. В больнице она впала в кому и скончалась не приходя в сознание. Гибелью 14-летней пермячки занялся отдел по расследованию особо важных дел, а вопрос о транспортировке тела решается Генконсульством России в Китае.