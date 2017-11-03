В Ханты-Мансийске в гостиницу пришел медвежонок

В записях жителей Ханты-Мансийска в соцсетях появилось сообщение о том, что возле гостиницы «Миснэ» бродит медвежонок.
«Сегодня, около 09:00, сотрудниками гостиничного комплекса „Миснэ“ в Ханты-Мансийске на тропе был замечен медвежонок. Об этом сообщили представители природного парка „Самаровский чугас“. Горожан и гостей города в ближайшие дни просят не посещать район гостиничного комплекса, так как, по словам специалистов, рядом с медвежонком всегда находится медведица», — сказано в сообщении.
Как рассказали «URA.RU» в гостинице «Миснэ», увидел медвежонка их сотрудник по имени Вячеслав. Мужчина вышел утром на улицу и увидел, что по тропинке идет медвежонок, взрослой медведицы рядом не было. Вячеслав бегом вернулся в гостиницу и поделился с коллегами.
«Мы сразу же отправили заявление в департамент природоохраны», — сказали в гостинице «Миснэ».
По словам начальника управления по использованию объектов животного мира Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николая Колегова, его сотрудник выезжал на указанное место, но медвежонка не нашел.