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03 ноября 2017
02 ноября 2017
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31 октября 2017
14:15  03 ноября 2017 2

В Ханты-Мансийске в гостиницу пришел медвежонок

Медвежонок гулял возле гостиницы в столице ЮгрыФото: liveinternet.ru/users/liola-52

В записях жителей Ханты-Мансийска в соцсетях появилось сообщение о том, что возле гостиницы «Миснэ» бродит медвежонок.

«Сегодня, около 09:00, сотрудниками гостиничного комплекса „Миснэ“ в Ханты-Мансийске на тропе был замечен медвежонок. Об этом сообщили представители природного парка „Самаровский чугас“. Горожан и гостей города в ближайшие дни просят не посещать район гостиничного комплекса, так как, по словам специалистов, рядом с медвежонком всегда находится медведица», — сказано в сообщении.

Как рассказали «URA.RU» в гостинице «Миснэ», увидел медвежонка их сотрудник по имени Вячеслав. Мужчина вышел утром на улицу и увидел, что по тропинке идет медвежонок, взрослой медведицы рядом не было. Вячеслав бегом вернулся в гостиницу и поделился с коллегами.

«Мы сразу же отправили заявление в департамент природоохраны», — сказали в гостинице «Миснэ».

По словам начальника управления по использованию объектов животного мира Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николая Колегова, его сотрудник выезжал на указанное место, но медвежонка не нашел.

Александр Лукманов
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