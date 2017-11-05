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05 ноября 2017
20:01  05 ноября 2017 0

Скульптуру «перевернутой» Собчак выставят в Москве. ФОТО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая часто меняет свою позицию, считает художникФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В московском Музее ультрасовременного искусства Artplay выставят скульптуру телеведущей Ксении Собчак, подвешенной вниз головой.

Памятник придумал и изготовил в Санкт-Петербурге бывший мэр Архангельска, художник-акционист Александр Донской. «У меня такое интересное отношение к Собчак, что я, с одной стороны очень сильно ее люблю и уважаю, она очень красивая и сексуальная женщина, очень много сделала в плане хайпа и в плане заработка. С другой стороны, она все время переворачивается, то есть меняет свою позицию, объясняя это тем, что она растет и изменяется», — заявил он телеканалу 360.

При этом Донской подчеркнул, что скульптуру начали делать еще в сентябре — до того, как Собчак заявила о намерении стать кандидатом на выборах президента России. «Это точно вписывается в историю про ее перевороты», — пояснил художник. Он добавил, что если бы она была животным, то это была бы смесь змеи с хамелеоном: «Она гибкая и все время меняет цвет в зависимости от обстоятельств».

Cкульптуру начали делать до того, как Собчак пошла в президенты
Фото: Life shot

Как писало «URA.RU» ранее, 5 ноября телеведущей исполнилось 36 лет. Она подчеркнула, что лучшим подарком на день рождения станет участие россиян в ее избирательной кампании.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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