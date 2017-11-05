Собчак рассказала, какой подарок хочет на день рождения. ФОТО

Телеведущая, планирующая баллотироваться в президенты, Ксения Собчак написала в Instagram о том, какой подарок был бы для нее лучшим в день 36-летия.
«Мы с семьей уедем на выходные из Москвы, чтоб 7-го вернуться в город и снова с самого утра погрузиться в водоворот избирательной кампании. Кампании, которой нужна ваша помощь. И эта помощь будет лучшим подарком мне в этот день рождения», — пишет «светская львица», экс- «блондинка в шоколаде» и в прошлом ведущая «Дома-2».
Всех желающих помочь избирательной кампании деньгами или голосом Собчак призывает зайти на сайт «Кандидат «против всех» нажать на нужную кнопку — «поддержать» или «присоединиться». «Можно скачать с сайта мои банковские реквизиты и помочь кампании любой суммой», — призывает потенциальных избирателей теледива.
Впрочем, большинство подписчиков Собчак не разделили ее радости и оптимизма. «Вокруг детишки от онкологии умирают, ветераны доживают свои дни в нищите, вот куда нужна материальная помощь. А не в вашу очередную прихоть! Фу! Стыдно!», — пишет sarasvalb. «Халявы захотелось?», «Что ты можешь для России сделать, для людей? Для малоимущих? Ты ж их ненавидишь, сама говорила», — интересуются подписчики.
Ранее «URA.RU» поздравило телеведущую Ксению Собчак с днем рождения. 5 ноября ей исполнилось 36 лет. В октябре Собчак заявила, что собирается баллотироваться на пост главы государства. По сути, она уже начала свою предвыборную кампанию, побывав с визитом в Екатеринбурге.