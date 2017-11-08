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08 ноября 2017
19:37  08 ноября 2017 0

Адвокат дочери Гурченко назвал причину ее смерти

Могила Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбищеФото: Википедия

Официальный представитель дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой Шота Горгадзе сообщил журналистам причину смерти его подопечной. По его словам, 58-летняя наследница народной артистки СССР могла умереть из-за проблем с сердцем.

Адвокат высказался о состоянии здоровья Королевой при жизни. По его словам, женщина выглядела вполне здоровой. «Мне известно, что она скончалась неожиданно. Она не болела. Вероятно, стало плохо с сердцем. Я виделся с Машей недели три назад. Они прекрасно выглядела», — цитируют Шоту Горгадзе «Дни.ру».

Сейчас адвокат занимается поиском на Новодевичьем кладбище места для единственной дочери Гурченко поближе к могиле ее матери, несмотря на некоторые сложности. «Планируем исполнить волю внучки Людмилы Марковны. Она хочет, чтобы Маша была похоронена рядом с мамой. Это объяснимо. Будем решать этот вопрос. Народ, которому столько лет дарила свое творчество великая актриса, заслуживает, чтобы ее дочь покоилась рядом с ней», — приводит издание слова правозащитника.

Шота Горгадзе много лет работает с семьей Людмилы Гурченко. Он помогал ее дочери бороться за наследство, напоминает агентство.

Ранее телеканал 360 сообщил о смерти Марии Королевой. Ее мертвую, спустя час после приступа, нашла дочь в собственном подъезде. Также «URA.RU» отмечало, что на многомиллионное наследство Королевой уже есть претенденты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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