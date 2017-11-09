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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:03  09 ноября 2017 0

Чиновники отказались идти на мировую с екатеринбурженкой, отрезавшей грудь

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Савиновских не дождалась помощи от чиновниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство социальной политики Свердловской области отказалось идти на мировую с екатеринбурженкой Юлией Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей. Копию ответа ведомства на своей странице в Facebook опубликовал адвокат горожанки Алексей Бушмаков.

В документе говорится, что министерство не может пойти на примирение сторон, так как управление социальной опеки по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возражают против доводов Савиновских в апелляционной жалобе на решение районного суда от 20 сентября. Тогда суд признал законным приказ опеки о том, что у Юлии Савиновских нужно изъять детей. «Ничего доброго от чиновников не ждите», — написал Бушмаков.

Органы опеки отобрали двух приемных сыновей у Юлии Савиновских после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в интернете блог в образе трансгендера.

Историей с Савиновских уже заинтересовались Следственный комитет и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в Екатеринбург по поводу отобранных детей приедет делегация Общественной палаты России. Известно, что у екатеринбурженки есть еще трое собственных детей.

Дозвониться для комментария до министра соцполитики региона Владимира Злоказова не удалось.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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