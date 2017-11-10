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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
21:34  10 ноября 2017 0

Комарова наградила подростков, выживших в страшном ДТП. Они до конца старались спасти своих товарищей

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Югры лично наградила юных спортсменов-героевФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Губернатор Югры Наталья Комарова наградила подростков, которые оказали помощь в спасении ровесников, пострадавших в страшном ДТП под Ханты-Мансийском. Дети вытаскивали из разбитого автобуса своих раненых товарищей и оказывали им первую необходимую помощь, несмотря на то что сами были раздеты и находились в состоянии шока. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Награждение прошло на торжественной церемонии, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел. Сразу три юных спортсмена из Нефтеюганска получили награды премии «Признание» в номинации «Золотое сердце»

Подростки вытаскивали товарищей из разорванного на куски автобуса
ФОТО: russian.rt

«После того, как подросткам самим удалось выбраться из автобуса, они начали оказывать помощь пострадавшим товарищам по команде. В метель и мороз они оттаскивали ребят на безопасное расстояние, искали в снегу теплые вещи, которые оказались выброшены из автобуса. Вместе с подоспевшими взрослыми продолжали оказывать помощь, отказавшись сесть в теплую машину», — говорится в сообщении департамента связи.

Награды получили: ученик школы № 10 Нефтеюганска Александр Бугранов, две студентки первого курса Сургутского государственного университета Татьяна Артемкина и Мария Зубарева.

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Родители детей, погибших в страшном ДТП с автобусом в Югре, возмущены поведением подсудимых. «Смотрит на скорбящих родителей и улыбается»

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Автобус, в котором ехали с соревнований несовершеннолетние спортсмены и их тренеры из Нефтеюганска, столкнулся поочередно с двумя грузовиками, из-за чего машину разорвало на части. Десять детей и двое взрослых погибли, еще 13 человек серьезно пострадали.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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