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13 ноября 2017
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10 ноября 2017
13:51  13 ноября 2017 1

«Передумал хорониться». Челябинцы обнаружили на остановке черный гроб. ФОТО

Раскрытый черный гроб валялся за остановкойФото: паблик «Инцидент.Челябинск» во «ВКонтакте»

Утром 13 ноября челябинцы обнаружили необычную находку: за остановкой на земле валялся пустой раскрытый гроб, сообщает паблик «Инцидент.Челябинск» во «ВКонтакте».

«Черный гроб прохожие обнаружили в Советском районе за остановкой Локомотивный. Неизвестно, сколько времени он находится на обочине. Местные жители испугались неожиданной находки и забили тревогу», — пишет администратор паблика.

В соцсети челябинцы иронизируют, что кто-то решил пожить еще и выкинул гроб за ненадобностью. «Передумал хорониться», — предположил Меньон Меньонович-Меньонов. «Убежал кто-то», — пошутила Анастасия Базило. Другие предлагали прохожим, обнаружившим гроб, взять его домой. «Экономия на похоронах, рано или поздно пригодится», — предположил Владимир Решетников.

Сейчас странной находкой занимаются правоохранительные органы.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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