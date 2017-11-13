Утром 13 ноября челябинцы обнаружили необычную находку: за остановкой на земле валялся пустой раскрытый гроб, сообщает паблик «Инцидент.Челябинск» во «ВКонтакте».
«Черный гроб прохожие обнаружили в Советском районе за остановкой Локомотивный. Неизвестно, сколько времени он находится на обочине. Местные жители испугались неожиданной находки и забили тревогу», — пишет администратор паблика.
В соцсети челябинцы иронизируют, что кто-то решил пожить еще и выкинул гроб за ненадобностью. «Передумал хорониться», — предположил Меньон Меньонович-Меньонов. «Убежал кто-то», — пошутила Анастасия Базило. Другие предлагали прохожим, обнаружившим гроб, взять его домой. «Экономия на похоронах, рано или поздно пригодится», — предположил Владимир Решетников.
Сейчас странной находкой занимаются правоохранительные органы.