На очередном заседании Заксобрания сегодня главным вопросом повестки станет обсуждение бюджета области на следующий год. К этой теме будет приковано всеобщее внимание. А тем временем депутатам предстоит обсудить и другие любопытные пункты. Вроде благословения неожиданного союза проштрафившегося коллеги с пропрезидентским движением.
Одиннадцатым пунктом повестки, в самом конце заседания, стоит вопрос «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Екатеринбурга». Докладчик — депутат Илья Гаффнер.
Парламентарий сегодня известен главным образом скандалами, преследовавшими его больше года. Сначала он прославился на всю страну рекомендацией для избирателей «надо меньше питаться», затем его карьера окончательно была разрушена появлением видео, на котором его сын во дворах скручивал колеса с чужой машины, наконец уже больше года длится история его банкротства. После всех этих потрясений парламентарий едва сохранил мандат, но лишился большей части лоббистских возможностей, включая пост председателя аграрного комитета Заксобрания. Вопрос же о «зеленом поясе» может стать для него средством реабилитации.
Дело в том, что этот вопрос уже два месяца лоббирует региональное отделение ОНФ. Причем именно в такой формулировке, которую предлагает депутат. И возможный союз вполне может стать для парламентария средством восстановить как минимум часть своих позиций, особенно в канун президентских выборов, на которых поддерживающий действующего главу государства Фронт планирует развивать тему экологии в качестве одной из основных в своей агитации.