СМИ узнали о запросе Кремля на «хорошие новости» от крупного бизнеса

16:07 14 ноября 2017 4

Кириенко решил добавить позитива перед выборами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В преддверии президентских выборов крупнейшим компаниям России предложили поучаствовать в формировании позитивной информационной повестки. Семистраничный документ, якобы отправленный в октябре 17 государственным и 28 частным компаниям, оказался в распоряжении СМИ.

По данным Reuters, письмо разослало Минэнерго, пригласив глав компаний на встречу. Инициатива на запрос по хорошим новостям могла исходить от первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В списке оказались «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, пишет РБК.

В рамках проекта им предлагается поучаствовать в создании «ленты позитивных новостей» по двум направлениям: «было — стало» и «Жизнь налаживается». Позитивные поводы будут формировать за счет информации о создании новых рабочих мест на производстве, а также строительства объектов инфраструктуры и достижений науки.

Всем указанным компаниям «URA.RU» отправило запросы на комментарии, ответ пока не получен.