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14 ноября 2017
13 ноября 2017
16:18  14 ноября 2017 0

В Екатеринбурге 70-летний единоросс публично потроллил 30-летнего коммуниста незнанием Карла Маркса

Заседание законодательного собрания Свердловской области по бюджету на 2018 год - первое чтение. Екатеринбург
Глава свердловского обкома не смог убедить коллег вложиться в убыточные предприятияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заксобрание Свердловской области рассмотрело проект бюджета на следующий год. В целом депутаты довольны документом, а троих несогласных отправили штудировать учение Карла Маркса.

Доходы бюджета Свердловской области в 2018 году планируются в размере 209,8 млрд рублей, расходы — 221,1 млрд. Это выше прошлогодних показателей. Как подчеркивали во время заседания и депутаты, и министр финансов Галина Кулаченко, цифры предварительные. Как ожидается, после утверждения федерального бюджета и определения размера различных субсидий и субвенций региону, они могут еще увеличиться. Кроме того, как показал опыт прошлого года, в процессе исполнения также возможны корректировки в сторону увеличения.

Фактически единственными, кто выступил против принятия бюджета, как и анонсировало «URA.RU», стали депутаты фракции КПРФ. Как заявил лидер областных коммунистов 30-летний Александр Ивачев, в предлагаемом варианте, на взгляд его партии, слишком мало внимания уделяется поддержке и развитию промышленных предприятий. В ответ председатель бюджетного комитета Заксобрания, 70-летний Владимир Терешков, вместе со спикером Людмилой Бабушкиной посоветовали коммунистам перечитать Карла Маркса. «Найдете там ответы на многие свои вопросы по поводу успешных и неуспешных предприятий», — так прокомментировали претензию коммунистов на нежелание области поддерживать убыточные предприятия и стремление инвестировать в прибыльные.

В дальнейшем областной бюджет депутатам предстоит обсудить на согласительных комиссиях. Первая из них пройдет уже в среду, 15 ноября.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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