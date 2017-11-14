В случае избрания президентом осужденный за мошенничество бизнесмен-строитель Сергей Полонский намерен сделать акцент на развитии экономики. Параллельно с проведением выборной кампании он намерен начать реализацию бизнес-проекта на 1 трлн рублей.
«Экономику невозможно создать, когда нет правосудия, защищенности у бизнеса и людей со стороны правоохранительных органов», — заявил Полонский. Сейчас у предпринимателя есть свой предвыборный штаб, который консультирует ряд специалистов.
По словам бизнесмена, его программа будет строиться на понятиях «свобода», «развитие» и «будущее». В документе будут затрагиваться интересы личности, общества и государства. Своей главной задачей Полонский видит создание открытой платформы, которая объединит в себе все указанные параметры, пишет газета «Ведомости».
Ранее Полонский получил срок в пять лет лишения свободы за мошенничество, однако был освобожден по амнистии. После этого он решил стать президентом.