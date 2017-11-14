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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:22  14 ноября 2017 2

Собравшийся в президенты России бизнесмен начинает проект на триллион рублей

Полонский Сергей, полонский сергей
Бизнесмен держит курс на КремльФото: Личная страница Сергея Полонского в instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В случае избрания президентом осужденный за мошенничество бизнесмен-строитель Сергей Полонский намерен сделать акцент на развитии экономики. Параллельно с проведением выборной кампании он намерен начать реализацию бизнес-проекта на 1 трлн рублей.

«Экономику невозможно создать, когда нет правосудия, защищенности у бизнеса и людей со стороны правоохранительных органов», — заявил Полонский. Сейчас у предпринимателя есть свой предвыборный штаб, который консультирует ряд специалистов.

По словам бизнесмена, его программа будет строиться на понятиях «свобода», «развитие» и «будущее». В документе будут затрагиваться интересы личности, общества и государства. Своей главной задачей Полонский видит создание открытой платформы, которая объединит в себе все указанные параметры, пишет газета «Ведомости».

Ранее Полонский получил срок в пять лет лишения свободы за мошенничество, однако был освобожден по амнистии. После этого он решил стать президентом.

Лев Истомин
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