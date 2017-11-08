21:48 08 ноября 2017 0

Полонский желает баллотироваться в президенты ФОТО: личная страница Сергея Полонского в Instagram

Российский предприниматель Сергей Полонский заявил о желании баллотироваться в президенты после заседания Мосгорсуда. О своем решении он рассказал в зале Мосгорсуда, который рассматривал вопрос о законности приговора бизнесмену.

Ранее Полонского осудили на пять лет лишения свободы за мошенничество, но он попал под амнистию. В этой связи бизнесмен решил сделать официальное заявление. «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — цитирует слова бизнесмена телеканал 360. Сергей Полонский при этом уверен, что за него проголосуют все, кто находится в тюремном заключении, а также бывшие зэки, родственники заключенных и их друзья, передает издание.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев прокомментировал заявление бизнесмена. «Что касается обсуждаемой проблемы, то преступление по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса относится к тяжким. Человек, имеющий судимость по такой статье, ограничен в пассивном избирательном праве в течение десяти лет после погашения судимости», — передает комментарий Булаева RT. Он подчеркнул, что Полонскому до десяти лет еще далеко, а также добавил, что для начала ЦИК должна проанализировать его документы.

Напомним, бизнесмена Сергея Полонского приговорили к пяти годам колонии за то, что он похитил более 2,6 миллиарда рублей. Но мужчину тут же освободили в зале суда в связи с истечением срока давности дела. Родственники и сторонники предпринимателя отреагировали на приговор суда аплодисментами.