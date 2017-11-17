Челябинскому программисту отказали в пересадке головы

22:57 17 ноября 2017 0

Пересаживать голову еще рано, заявили врачи ФОТО: Wikipedia.org («Завещание профессора Доуэля»)

Челябинскому программисту Валерию Спиридонову отказали в пересадке головы. Итальянские врачи не рискнули на операцию после эксперимента на трупе. Об этом рассказал сам Спиридонов, сообщает Life.ru

«Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии, — рассказал молодой человек, добавив при этом, что речи о том, чтобы хирург вернулся к идее оперировать его, на данный момент нет.

Челябинец Валерий Спиридонов прикован к инвалидному креслу — он страдает спинальной мышечной атрофией, поэтому практически полностью лишен возможности двигаться самостоятельно.

В 2015 году ему удалось найти итальянского хирурга Сержио Канаверо, который пообещал провести первую в истории человечества пересадку головы.

«Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать», — пояснил Спиридонов, напомнив, что в Китае хирурга обеспечили лабораторией.