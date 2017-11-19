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19 ноября 2017
20:08  19 ноября 2017 0

Объявлен сбор новогодних подарков для детей из Донбасса

Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, ледовая скульптура, ангел, администрация, новый год
Сбор подарков продлится до 15 декабряФото: Дарья Попова © URA.RU

В Москве и Подмосковье объявлен сбор средств на новогодние подарки для детей, живущих в прифронтовых районах Донбасса. Акция, стартовавшая 18 ноября, продлится до 15 декабря, после чего все подарки отправятся маленьким адресатам.

Как отмечает телеканал 360, многие жители прифронтовой полосы вынуждены обходиться без света, газа и воды. Дети из этих семей очень ждут подарков, рассказал руководитель гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.

Жители Московского региона могут принести детские новогодние наборы, предметы личной гигиены, бытовую химию, детское питание, подгузники и лекарства, продукты длительного хранения (консервы, чай, крупы, печенье и конфеты). Одежда и обувь из-за ограниченных возможностей доставщиков не принимается.

Привезти подарки жители столицы смогут на улицу Школьную, 23, предварительно позвонив по телефону +7(985) 198-59-15. Можно также перевести деньги, сделав в переводе пометку «подарки»:

Сбербанк: 4276 3801 3017 3672;

Paypal: smirnov.producer@yandex.ru;

«ЯндексДеньги»: 41001974141662.

Наталья Володина
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