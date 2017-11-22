Проект строительства трамвайной линии в Академический микрорайон Екатеринбурга был представлен на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв». На престижной площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов, основанных на партнерстве государства и бизнеса. В ближайшее время начнется разработка проекта трамвайной линии.
По итогам презентаций лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства признано сооружение трамвайной линии в микрорайон Академический. Его разработчиком является группа компаний «КОРТРОС».
Качество проектных предложений оценивало авторитетное жюри, куда вошли руководители профильных подразделений крупнейших финансовых институтов — Сбербанка, Газпромбанка и других, а также отраслевых научно-исследовательских организаций. По мнению жюри, проект трамвайной линии до самого нового района Екатеринбурга представляет собой удачный пример частной концессионной инициативы.
Представители компании сообщили, что в самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии в микрорайон Академический\». Уже сейчас совместно с администрацией Екатеринбурга разработано техническое задание, идут консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом — ведущими отраслевыми институтами, которые занимаются проектированием систем общественного транспорта.
Клуб профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв» объединяет руководителей органов государственной власти, крупных государственных корпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. Его цель — оценка качества перспективных проектов государственно-частного партнерства, анализ их экономической целесообразности, эффективности и жизнеспособности.