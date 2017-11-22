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22 ноября 2017
21 ноября 2017
18:17  22 ноября 2017 0

Проект трамвая до Академического района Екатеринбурга победил в престижном конкурсе

Общественные слушания по проекту застройки 3 и 4 квартала микрорайона Академический. Екатеринбург, автомобили, тротуар, академический район, парковка на обочине
Пока транспортная доступность самого молодого микрорайона Екатеринбурга не так хороша, как хотелось бы застройщикамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект строительства трамвайной линии в Академический микрорайон Екатеринбурга был представлен на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв». На престижной площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов, основанных на партнерстве государства и бизнеса. В ближайшее время начнется разработка проекта трамвайной линии.

По итогам презентаций лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства признано сооружение трамвайной линии в микрорайон Академический. Его разработчиком является группа компаний «КОРТРОС».

Качество проектных предложений оценивало авторитетное жюри, куда вошли руководители профильных подразделений крупнейших финансовых институтов — Сбербанка, Газпромбанка и других, а также отраслевых научно-исследовательских организаций. По мнению жюри, проект трамвайной линии до самого нового района Екатеринбурга представляет собой удачный пример частной концессионной инициативы.

Представители компании сообщили, что в самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии в микрорайон Академический\». Уже сейчас совместно с администрацией Екатеринбурга разработано техническое задание, идут консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом — ведущими отраслевыми институтами, которые занимаются проектированием систем общественного транспорта.

Клуб профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв» объединяет руководителей органов государственной власти, крупных государственных корпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. Его цель — оценка качества перспективных проектов государственно-частного партнерства, анализ их экономической целесообразности, эффективности и жизнеспособности.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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