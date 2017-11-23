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23 ноября 2017
15:16  23 ноября 2017 0

МРСК Урала провела кадровые перестановки в Перми и Челябинске

Демонтаж фонарных столбов и клипарт. Екатеринбург, мрск урала
«МРСК Урала» работает на территориях Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского краяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Энергетическая компания «МРСК Урала» провела кадровые перестановки. С 23 ноября главный инженер филиала «Челябэнерго» Владимир Болотин назначен исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «МРСК Урала», а и. о. директора «Пермэнерго» стал теперь уже бывший технический руководитель электросетевой компании Вадим Локтин.

«В челябинском филиале технический блок в статусе исполняющего обязанности возглавил Сергей Годунов, который ранее в филиале „Челябэнерго“ являлся заместителем главного инженера по эксплуатации», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «МРСК Урала».

Владимир Болотин имеет два высших образования по специальностям «Автоматическое управление электроэнергетическими системами» и «Менеджмент организации». С июня 2015 года являлся заместителем главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» в Екатеринбурге. С октября 2015 года по ноябрь 2017 года Владимир Болотин возглавлял технический блок филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

Вадим Локтин окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ им. Б.Н.Ельцина) по специальностям «Электропривод и автоматизация промышленных установок» и «Менеджмент». Инженер руководил техническим блоком ОАО «МРСК Урала» в должности первого заместителя генерального директора с декабря 2016 года.

«МРСК Урала» работает на территориях Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. Согласно открытым источникам, к электрическим сетям компании присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тысяч крупнейших промышленных предприятий Урала.

Виктор Дорофеев
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