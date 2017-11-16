ОАО «МРСК Урала» объявляет о кадровых перестановках в компании — здесь завершают свою работу сразу два руководителя. Как стало известно «URA.RU», речь идет о директоре филиала «Свердловэнерго», управляющем директоре АО «ЕЭСК» Олеге Мошинском, и директоре филиала «Пермэнерго» — Олеге Жданове.
Их трудовые контракты истекают завтра. Сейчас временно исполняющими обязанности руководителей свердловского филиала «МРСК Урала» и ее дочернего общества назначены главные инженеры. Так, в филиале «Свердловэнерго» исполнять обязанности руководителя филиала будет заместитель директора — главный инженер «Свердловэнерго» Алексей Смушкин, в АО «ЕЭСК» — главный инженер Дмитрий Померанец.В филиале «Пермэнерго» исполняющим обязанности директора пермского подразделения компании назначен первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «МРСК Урала» Вадим Локтин.
На должность технического руководителя ОАО «МРСК Урала» в статусе исполняющего обязанности назначен Владимир Болотин, который до этого являлся главным инженером филиала «Челябэнерго». В челябинском филиале технический блок также пока в статусе исполняющего обязанности возглавит Сергей Годунов, который ранее в «Челябэнерго» занимал должность заместителя технического руководителя по эксплуатации.
В МРСК пояснили, что глава компании Сергей Дрегваль уже провел рабочие встречи с коллективами филиала «Свердловэнерго» и АО «ЕЭСК», на которых объявил о кадровых перестановках. Завтра состоится рабочая встреча с коллективом филиала «Пермэнерго».
Генеральный директор компании отметил, что оба руководителя внесли значительный вклад в развитие электросетевого комплекса Свердловской области и Прикамья. В свою очередь, Сергей Дрегваль выразил уверенность, что предстоящее обновление управленческого кадрового состава пойдет на пользу общей работе подразделений.
По нашим данным, Мошинский сейчас рассматривает ряд предложений. Олег Жданов собирается стать главой Торгово-промышленной палаты Пермского края. Как уверяют источники, решение будет принято 24 ноября на отчетно-выборной конференции.
Стоит также отметить, что в филиале «Свердловэнерго» и «Пермэнерго» также прошли кадровые изменения и в блоке реализации услуг. В филиале «Пермэнерго» на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг назначен начальник департамента по реализации услуг и транспорту электроэнергии ОАО «МРСК Урала» Юрий Белозерцев, в филиале «Свердловэнерго» руководителем данного направления стал начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала — Иван Кокшаров.