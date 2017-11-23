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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
19:16  23 ноября 2017 0

В родном вузе челябинской элиты сменили ректора

Михаил Чукин избран ректором МГТУФото: пресс-служба МГТУ

Ректором Магнитогорского государственного технического университета имени Григория Носова избран нынешний проректор по научной и инновационной деятельности 53-летний Михаил Чукин. Он вступает в должность с 25 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе вуза.

Действующий ректор, депутат Заксобрания Челябинской области Валерий Колокольцев отказался от участия в выборах. Ему исполнится 63 года на следующий день после вступления в должность преемника. Колокольцев займет должность президента МГТУ, такую ставку ввели в уставе вуза.

Михаил Чукин родился в Магнитогорске, учился в МГТУ в 1981-1983 одах, затем перевелся и окончил Белорусский политехнический институт (Минск) по специальности «Порошковая металлургия и напыление покрытия» в 1986 году. Вернувшись на родину, два года работал ассистентом кафедры прокатно-волочильного производства, потом поступил в аспирантуру. С 1991 года преподавал на кафедре обработки порошковых и композиционных материалов, а спустя всего год стал доцентом кафедры «Металловедение, обработка материалов и поверхностей». В 1999—2001 годах — доцент кафедры машиностроительных и металлургических технологий, 2002—2005 годы — уже доктор технических наук, профессор кафедры машиностроительных и металлургических технологий. В 2007 году стал завкафедрой машиностроительных и металлургических технологий. В 2012 году назначен проректором по научной и инновационной работе, а спустя два года к этой должности прибавилась приставка «первый проректор».

Дубровский. 85 лет МГТУ. Магнитогорск, тефтелев евгений, колокольцев валерий
Валерий Колокольцев (справа) и выпускники вуза — губернатор Борис Дубровский (в центре) и мэр Челябинска Евгений Тефтелев
Фото: Илья Московец © URA.RU

В МГТУ учились многие уральские VIP. Здесь получили дипломы губернатор Борис Дубровский, его первый заместитель Евгений Редин, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, председатель облизбиркома Сергей Обертас, министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков и другие.

Практически весь топ-менеджмент Манитогорского металлургического комбината, включая председателя совета директоров комбината Виктора Рашникова, учился в МГТУ. Университет носит имя легендарного директора ММК Григория Носова, деда нынешнего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, который сам тоже окончил этот вуз. В МГТУ и его филиалах учится 15 тыс. студентов.

Сергей Леонов
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