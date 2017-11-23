Стало известно, когда Россия уйдет из Сирии

20:16 23 ноября 2017 0

Часть военных вернется на родину Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уверен, что число российских военных в Сирии не будет сокращено, пока не будет проведен конгресс национального диалога в Арабской Республике.

«До тех пор, пока не пройдут и не будут приняты решения на конгрессе народов Сирии, до этого точно никаких решений не будет», — подчеркнул Шаманов, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, что пока официальная дата старта конгресса национального диалога не объявлена. Однако источники издания называют сроки со 2 по 4 декабря 2017 года. Также о том, что такая встреча состоится в ближайшее время, договаривались президенты России, Турции и Ирана на встрече в Сочи.

Ранее о том, что военная группировка России в Сирии может быть сокращена, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».