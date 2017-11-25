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25 ноября 2017
24 ноября 2017
06:09  25 ноября 2017 0

В Грузии сгорела гостиница, погибли 11 человек

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Ранее сообщалось о 12 погибших в гостиничном комплексеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жертвами пожара в гостиничном комплексе Leogrand в грузинском городе Батуми стали 11 человек. Среди погибших есть иностранцы, сообщает МВД Грузии. Еще более 20 человек пострадало.

Как сообщает RT, пожар начался вечером в пятницу, 24 ноября, в спа-центре гостиничного комплекса, где в тот момент находились участники конкурса «Мисс Грузия». По счастью, девушки были вовремя эвакуированы, и никто из них не пострадал, передает РИА «Новости».

Тем не менее, спасатели и сотрудники полиции сумели эвакуировать из здания гостиницы более 100 человек, среди них как жильцы, так и работники гостиничного комплекса. В МВД отметили, что прокуратура начала расследование причин возникновения пожара.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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