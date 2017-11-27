02:58 27 ноября 2017 0

Дмитрий Киселёв раскритиковал учебник, по которому истории России учат ямальских школьников Фото: wikipedia.org

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселёв в очередном выпуске от 26 ноября заступился за 16-летнего школьника из Нового Уренгоя, который заявил о «невинно погибших» солдатах Вермахта. Вину за произошедшее Киселев возложил на учебник истории, по которому обучают ямальских школьников, назвав мальчика «жертвой».

В последнее время, по словам ведущего, России стали предлагать подискутировать на тему Великой Отечественной войны, предлагая альтернативный взгляд на события тех дней: «Ленинград из гуманных соображений нужно был сдать, 28 панфиловцев, мол, не было, а Зоя Космодемьянская — сумасшедшая, Украину и Прибалтику мы якобы оккупировали и теперь должны». Продолжением таких дискуссий якобы как раз и стали разговоры о невинно погибших гитлеровских солдатах, которые пришли в Россию, чтобы «уничтожить нас как народ и страну», отметил Киселев.

Далее телеведущий возложил часть вины за произошедшее на учебник, по которому ямальский школьник изучал историю. Этот предмет изучается в гимназии №1, где он учится, на углубленной основе.

«Как все остальные, [мальчик] изучал историю по официально рекомендованному для школ учебнику истории для 10-го класса. Определен как „историко-культурный стандарт“. В нем — все: и две мировые войны, и обе революции (с гражданской), и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и Гагарин, и перестройка (с Горбачевым), и распад Союза, и 90-е, вплоть до украинского Майдана и воссоединения Крыма с Россией, — констатировал Киселев. — О Сталинградской битве — менее полутора страниц. <…>. И, главное, ноль эмоций. Так, а что вы от мальчика-то хотите?».

Корреспонденту телеканала и сам школьник, и его мать неоднократно заявили, что 10-классник не хотел своим выступлением в здании берлинского Рейхстага оскорбить чьи-либо чувства, а для самой семьи 9 мая является «праздником со слезами на глазах», поскольку прадед ученика воевал на северо-западном фронте.

Завершением сюжета стал рассказ о гимназии в Волгограде [в здании в годы войны располагался госпиталь], ученики которой, несмотря на математический уклон, «как дважды два знают о том, с кем воевала Родина, какой ценой и кто победил».

Во Всенародный день скорби, 19 ноября, напомним, в здании Рейхстага российские и немецкие школьники выступили с краткими памятными речами. Речь ученика из Нового Уренгоя, который заявил о «невинно погибших» солдатах Вермахта, вызвала бурную реакцию в российском обществе. В словах мальчика некоторые политики и общественники увидели оправдание фашизма.