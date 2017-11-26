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26 ноября 2017
16:50  26 ноября 2017 0

«Травля, которой он подвергся, показательна». Познер заступился за ямальского «школьника из бундестага»

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, познер владимир
Познер: «У школьника хватило совести, честности и смелости сказать то, что он сказал»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение по поводу критики, обрушившейся на 16-летнего школьника из Нового Уренгоя после его выступления в Бундестаге. Журналист поддержал юного ямальца и осудил травлю, которой подвергся мальчик.

«Я полностью поддерживаю этого молодого человека, у которого хватило совести, честности и смелости сказать то, что он сказал. Травля, которой он подвергся, показательна для состояния российского общества сегодня, показательна для состояния нынешней российской журналистики», — приводятся слова Познера на его официальном сайте.

Телеведущий признался, что был рад призыву пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «оставить парня в покое». «Сегодня Россия является одной из самых нетолерантных стран в мире. Его пример тому подтверждение», — резюмировал журналист.

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Во Всенародный день скорби, 19 ноября, в здании берлинского Рейхстага с трибуны федерального собрания российские и немецкие школьники выступили с краткими памятными речами.

Речь ученика гимназии Нового Уренгоя, который заявил о заявил о «невинно погибших» солдатах Вермахта, вызвало бурную реакцию в России. В словах мальчика некоторые политики и общественники увидели оправдание фашизма.

Позже за школьника заступились многие известные деятели, свое мнение также высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ему непонятны причины масштабной «экзальтированной травли мальчика».

Феликс Сорокин
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