Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение по поводу критики, обрушившейся на 16-летнего школьника из Нового Уренгоя после его выступления в Бундестаге. Журналист поддержал юного ямальца и осудил травлю, которой подвергся мальчик.
«Я полностью поддерживаю этого молодого человека, у которого хватило совести, честности и смелости сказать то, что он сказал. Травля, которой он подвергся, показательна для состояния российского общества сегодня, показательна для состояния нынешней российской журналистики», — приводятся слова Познера на его официальном сайте.
Телеведущий признался, что был рад призыву пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «оставить парня в покое». «Сегодня Россия является одной из самых нетолерантных стран в мире. Его пример тому подтверждение», — резюмировал журналист.
Во Всенародный день скорби, 19 ноября, в здании берлинского Рейхстага с трибуны федерального собрания российские и немецкие школьники выступили с краткими памятными речами.
Речь ученика гимназии Нового Уренгоя, который заявил о заявил о «невинно погибших» солдатах Вермахта, вызвало бурную реакцию в России. В словах мальчика некоторые политики и общественники увидели оправдание фашизма.
Позже за школьника заступились многие известные деятели, свое мнение также высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ему непонятны причины масштабной «экзальтированной травли мальчика».