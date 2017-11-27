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Главные новости Челябинской области
13:12  27 ноября 2017 0

На Урале гадалка «сняла порчу» за 7 млн рублей

Гадалка и ее карты. Екатеринбург
На украденные деньги женщина купила землю и домФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Челябинска вынес приговор 35-летней местной жительнице, похитившей деньги и имущество на 7 млн рублей под предлогом гадания и снятия порчи. Женщину признали виновной в совершении мошенничества и отмывании денег, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Теперь ей придется провести 4 года в колонии общего режима.

Следствие установило, что в декабре 2016 года злоумышленница встретила в поселке Чурилово местную жительницу и сообщила, что на ту навели порчу. Преступница предложила свою помощь в обмен на ювелирные изделия. Женщина уверила свою жертву, что «поможет» специальными обрядами.

Затем последовали встречи женщины с «гадалкой», во время которых потерпевшая передала преступнице два мобильных телефона стоимостью в 45 тыс. рублей и ювелирные украшения на 2 млн рублей. Кроме того, обманутая женщина дала «провидице» более 5 млн рублей, которые взяла втайне от родственников.

Деньги преступница попыталась легализовать, купив в поселке Октябрьский земельный участок и часть жилого дома, который оформила на имя своей знакомой. Недвижимость обошлась женщине в 2,8 млн рублей. Оставшиеся деньги воровка потратила на ремонт и обустройство дома.

В ходе следствия дом, оцененный в 4 млн рублей, был переоформлен обвиняемой на потерпевшую, сообщает прокуратора Челябинской области.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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