В облученную рутением Челябинскую область пытались завезти зараженные елки. ФОТО

В Троицке остановили грузовой автомобиль, который перевозил зараженные ели. Как сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, новогодние деревья прибыли в регион из Ульяновской области, где введен карантин по лесным вредителям.
Автоперевозчик ввез в Челябинскую область 500 хвойных деревьев, сертификата на них не было. Как уточнили в Россельхознадзоре, груз предназначался для отправки из России в казахстанский город Алматы.
«Перевозка новогодних деревьев из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата по территории Российской Федерации является нарушением карантинного законодательства», — отметила Татьяна Нахтигаль.
Ведомство привлекло перевозчика елей к административной ответственности, водитель оштрафован. После того как специалисты челябинского Россельхознадзора установили, что елки не представляют опасности, на них был оформлен фитосанитарный сертификат и груз проследовал к месту назначения.
Ранее в Челябинской области волнения вызвали сообщения об утечке рутения на одном из предприятий. Установить источник выброса Ростехнадзору пока не удалось.