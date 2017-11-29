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Главные новости Челябинской области
13:09  29 ноября 2017 0

В облученную рутением Челябинскую область пытались завезти зараженные елки. ФОТО

Елки привезли из зараженной фитосанитарной зоны в Ульяновской областиФото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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В Троицке остановили грузовой автомобиль, который перевозил зараженные ели. Как сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, новогодние деревья прибыли в регион из Ульяновской области, где введен карантин по лесным вредителям.

Автоперевозчик ввез в Челябинскую область 500 хвойных деревьев, сертификата на них не было. Как уточнили в Россельхознадзоре, груз предназначался для отправки из России в казахстанский город Алматы.

«Перевозка новогодних деревьев из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата по территории Российской Федерации является нарушением карантинного законодательства», — отметила Татьяна Нахтигаль.

Ведомство привлекло перевозчика елей к административной ответственности, водитель оштрафован. После того как специалисты челябинского Россельхознадзора установили, что елки не представляют опасности, на них был оформлен фитосанитарный сертификат и груз проследовал к месту назначения.

Ранее в Челябинской области волнения вызвали сообщения об утечке рутения на одном из предприятий. Установить источник выброса Ростехнадзору пока не удалось.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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