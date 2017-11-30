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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
22:39  30 ноября 2017 0

В центре Екатеринбурга изрезанный мужчина громил машины арматурой. ФОТО

Охранники скрутили хулиганаФото: Инцидент Екатеринбург ВК

Вечером, 30 ноября, возле ТЦ «Гермес-Плаза» на улице Малышева мужчина с разрезанным лицом бегал по проезжей части и крушил автомобили, стоящие в пробке. Как сообщают очевидцы, через несколько минут неадекватного гражданина смогла урезонить охрана торгового центра.

Запись инцидента попала в Сеть. На кадрах, опубликованных пабликом «Инцидент Екатеринбург» видно, как буйного мужчину скрутили охранники, бросив рядом с ним стальную палку. По комментариям очевидцев известно, что на место ЧП приезжали сотрудники полиции и реанимационная бригада.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбурге корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на место ЧП выезжал наряд ОП №5, задержанного мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Лев Истомин
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