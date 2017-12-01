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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
10:39  01 декабря 2017 0

Скорбим! Создатель «Мисс Екатеринбург» умер за трое суток до своего 73-летия

Бобрович всю свою жизнь посвятил культуре и красотеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу не стало сорежиссера и координатора проекта «Мисс Екатеринбург» Владислава Бобровича. Об этом стало известно сегодня утром — известный культурный деятель уральской столицы безвременно почил около 5 часов утра. Причина смерти пока неизвестна.

Как рассказывают знакомые Владислава Бобровича, состояние его здоровья ухудшилось в последний месяц. До этого замдиректора театра «Провинциальные танцы» чувствовал себя нормально и готовился в понедельник, 4 декабря, отметить свое 73-летие.

Культурой была насыщена вся жизнь Владислава Бобровича. Завершив карьеру профессионального солиста балета, он ушел работать хореографом в сборную юношескую команду РФ по фигурному катанию. Преподавал хореографию и пластику в Свердловском театральном институте. В последующем связал свою жизнь с театром «Провинциальные танцы», где начал с роли Менделеева в одном из проектов. Последние 20 лет Владислав Бобрович вместе со Светланой Петраковой занимались организацией конкурса «Мисс Екатеринбург».

Дата и место прощания с ярким деятелем культуры Екатеринбурга уточняются — следите за обновлениями.

Редакция «URA.RU» приносит свои соболезнования родным и близким Владислава Бобровича.

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