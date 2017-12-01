{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:24  01 декабря 2017 0

В ходе рассказа о корпоративном конфликте с участием высокопоставленного силовика, СМИ перепутали работу юриста и позицию доверителя

Предварительное слушание по делу о клевете в отношении экс-генпрокурора РФ Юрия Скуратова. Екатеринбург, литвиненко юлия, дело литвиненко
«Дело Литвиненко» закончено — стороны подписали мировое соглашениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Распространенную ошибку журналистов совершила сотрудник информагентства Юлия Литвиненко, которая рассказывала о корпоративном конфликте на артемовском заводе «Вентпром». Напомним, в конце 2016 года на страницах «URA.RU» появились заметки и статьи о ситуации на уральском предприятии. Бывший акционер завода Владимир Макаров, который ранее был судим за попытку хищения акций, предъявлял к заводу требования о выплате 1,5 млрд рублей. Его позицию представлял Фонд «Правовые технологии XXI века». Завод проиграл это дело в одной из инстанций арбитражного суда.

Журналист агентства Юлия Литвиненко, сделав формальную попытку получения комментария у Президента Фонда, экс-генпрокурора Юрия Скуратова сделала поспешный вывод, что это именно он стоит за решением суда и формально, цитируем заголовок, «работает на рейдеров». Под рейдерами понимался именно Макаров — ведь на руках у журналиста имелся вступивший в силу приговор суда в отношении последнего.

Скуратов является учредителем и Президентом Фонда, который и занимался представительством Макарова в арбитражном суде. В своем статусе экс-генпрокурор был не обязан знать обо всех делах доверителя.

Действуя в интересах ООО «Гросс», в лице Владимира Макарова как бывшего акционера ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Венкон», фонд основывался на приговоре Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 10.05.2015 г., апелляционном определении Свердловского областного суда от 10.06.2015 г. по факту совершения мошеннических действий в отношении имущества ОАО «АМЗ «Венкон»».

Таким образом, была допущена ошибка — личность учредителя и Президента Фонда журналист объединила с данным конкретным делом, а также смешала работу юриста и позицию доверителя, в связи с чем автор статьи Юлия Литвиненко и редакция издания приносят свои извинения Ю.И. Скуратову.

На журналиста было заведено уголовное дело о клевете с использованием СМИ. После расследования дела, ряда судебных заседаний, стороны договорились о заключении мирового соглашения.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров