Распространенную ошибку журналистов совершила сотрудник информагентства Юлия Литвиненко, которая рассказывала о корпоративном конфликте на артемовском заводе «Вентпром». Напомним, в конце 2016 года на страницах «URA.RU» появились заметки и статьи о ситуации на уральском предприятии. Бывший акционер завода Владимир Макаров, который ранее был судим за попытку хищения акций, предъявлял к заводу требования о выплате 1,5 млрд рублей. Его позицию представлял Фонд «Правовые технологии XXI века». Завод проиграл это дело в одной из инстанций арбитражного суда.
Журналист агентства Юлия Литвиненко, сделав формальную попытку получения комментария у Президента Фонда, экс-генпрокурора Юрия Скуратова сделала поспешный вывод, что это именно он стоит за решением суда и формально, цитируем заголовок, «работает на рейдеров». Под рейдерами понимался именно Макаров — ведь на руках у журналиста имелся вступивший в силу приговор суда в отношении последнего.
Скуратов является учредителем и Президентом Фонда, который и занимался представительством Макарова в арбитражном суде. В своем статусе экс-генпрокурор был не обязан знать обо всех делах доверителя.
Действуя в интересах ООО «Гросс», в лице Владимира Макарова как бывшего акционера ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Венкон», фонд основывался на приговоре Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 10.05.2015 г., апелляционном определении Свердловского областного суда от 10.06.2015 г. по факту совершения мошеннических действий в отношении имущества ОАО «АМЗ «Венкон»».
Таким образом, была допущена ошибка — личность учредителя и Президента Фонда журналист объединила с данным конкретным делом, а также смешала работу юриста и позицию доверителя, в связи с чем автор статьи Юлия Литвиненко и редакция издания приносят свои извинения Ю.И. Скуратову.
На журналиста было заведено уголовное дело о клевете с использованием СМИ. После расследования дела, ряда судебных заседаний, стороны договорились о заключении мирового соглашения.