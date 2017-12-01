11:30 01 декабря 2017 0

В Карабаше расследуется уголовное дело экс-начальника полиции Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший начальник отделения полиции «Карабашское» Андрей Масалков задержан по подозрению в хищении новогодних премий у подчиненных. По версии следствия, он заставил нескольких сотрудников вернуть деньги, источник в правоохранительных органах предполагает, что его могло подставить вышестоящее руководство, передает корреспондент «URA.RU».

В следственном отделе заявляют, что возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). По версии СКР, Масалков сначала выдал, а потом забрал 40 тыс. рублей у подчиненного под предлогом распределения между другими полицейскими, но оставил деньги себе.

Сотрудник ОП «Карабашское» на условиях анонимности рассказал, что премии для местных полицейских приходят из межмуниципального отдела МВД «Кыштымский», которому они подчиняются. «В прошлом году премий нам прислали меньше, чем запрашивали по ведомости. Видимо, кыштымский начальник своим побольше решил оставить. У нас денег на всех не хватило. Масалков понял это, когда уже начал выдавать премии. И попросил сотрудников ППС [патрульно-постовой службы] и вольно-наемную пенсионерку часть денег дать коллегам, которые получили меньше. Женщина отказалась. Тогда Масалков попытался на нее надавить. Она и написала заявления начальству и в ФСБ. Потом начались проверки, в январе Масалкова уволили за несоответствия занимаемой должности. Он возмутился этим, и стал фигурантом уголовного дела», — высказал свою версию полицейский.

Собеседник напомнил, что начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев ранее руководил полицией Хабаровского края. Там же до 2015 года работал нынешний начальник межмуниципального отдела МВД «Кыштымский» Юрий Добрецкий. После перевода генерала в Челябинск, он назначил своего давнего знакомого в крупный отдел полиции. «Вероятно, Добрецкий пользуется каким-то расположением начальства, поэтому распределяет премии, как хочет, а в случае проблем отвечают другим сотрудники, например, тот же Масалков. Сам Масалков переоценил свои возможности, когда начал возмущаться недостаточным объемом премий, а потом попытался оспорить свое увольнение. Но ему если и есть, что предъявлять, то не распределение премий», — полагает сотрудник отделения «Карабашское».

Специалист по взаимодействию со СМИ межмуниципального отдела МВД «Кыштымский» Светлана Дятлова отказалась что-либо говорить. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Службы собственной безопасности.