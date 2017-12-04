14:26 04 декабря 2017 2

Запуск ракеты прошел неудачно Фото: Роскосмос

Для всех участников неудачного запуска ракеты «Союз2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту заранее подготовили награды. Знаки отличия предполагалось вручить после старта с космодрома Восточный, который закончился столь громким фиаско.

Ранее стало известно, что разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М» и ряд космических аппаратов, запущенных на орбиту с космодрома «Восточный», упали в океан. Часть аппарата сгорела в атмосфере, пишет Life.ru.

Эксперты называют несколько версий ЧП. Однако основной считается сход разгонного блока с орбиты из-за резкого торможения. При этом, как сообщало «URA.RU», в бортовой компьютер носителя была введена программа с параметрами, рассчитанными на запуск с Байконура, где параметры радикально отличаются от условий Восточного. Стоимость неудачного пуска ранее оценили в три миллиарда рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Комиссия Роскосмоса подведет итоги расследования ЧП к середине декабря.