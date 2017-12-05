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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:54  05 декабря 2017 0

«Саакашвили, который живет на крыше» стал мемом. «Божечки. И без шапки»

Поступок Саакашвили породил волну шуток про негоФото: Andrew Smirnoff‏ (@spear2), Twitter

Экс-губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили угрозами спрыгнуть с крыши жилого дома породил множество шуток. Одних повеселило видео, на котором силовики снимают его с восьмого этажа, других — сама ситуация.

Пользователи Twitter отреагировали особенно остро, сравнив Саакашвили с мультгероем Карлсоном, «который живет на крыше». Многие ловили моменты, на которых сотрудники СБУ как будто наоборот пытаются столкнуть бывшего губернатора с крыши. Кто-то даже назвал его «окончательно сошедшим с ума грузином», отметив, что еще несколько лет назад его считали одним из самых перспективных политиков.

Не оставила без внимания шумиху вокруг действий политика и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сочинила мини-сказку и опубликовала на своей странице в Facebook.

Ксения Томашова
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