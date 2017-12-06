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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:00  06 декабря 2017 0

МИД РФ заявил о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов

Медиа-форум
Мария Захарова рассказала о беспрецендентном давлении на СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о беспрецедентном давлении, оказываемым спецслужбами США на работающих в Штатах журналистов. В заявлении говорится об угрозах, попытках подкупа и вербовки.

«Вновь ставим вопрос по поводу беспрецедентного давления на российские СМИ американскими спецслужбами. Власти США практикуют менее формальные но, по их мнению, более действенные методы. Представители СМИ РФ стали подвергаться вербовке», — цитирует представителя МИД Марию Захарову «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, одному из российских журналистов спецслужбы пытались предложить сотрудничество, потом подкупить, а затем перешли к угрозам. «Мы рассматриваем это как часть масштабной картины наступления на свободу слова в мире. Для Вашингтона и американских спецслужб СМИ являются лишь инструментом в реализации их задач», — отметила представитель МИД РФ.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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