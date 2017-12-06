Свердловские муниципалитеты погасили половину долгов перед бизнесом

23:04 06 декабря 2017 0

Осталось отдать еще 650 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство финансов Свердловской области подготовило отчет о состоянии долгов муниципалитетов перед частными компаниями за исполненные госконтракты. За девять месяцев с марта по ноябрь 2017 года погасить смогли только половину.

Согласно отчету Минфина, на 1 ноября 2017 года общая кредиторская задолженность муниципалитетов была снижена на 650 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Из них 460 миллионов было перечислено из областного бюджета в августе, еще 140 миллионов будет направлено на погашение долгов до конца текущего года, отдельно 150 миллионов будет направлено на целевые выплаты предприятиям ЖКХ за предоставленные ресурсы.

О больших долгах свердловских муниципалитетов перед частными компаниями весной 2017 года заявил замгенпрокурор РФ по УрФО Юрий Пономарев. По состоянию на начало марта общая просрочка платежей составила 1,3 миллиарда рублей. Глава надзорного ведомства тогда потребовал немедленно принять меры по «восстановлению законности».

Аналогичные предупреждения поступили весной от прокуратуры в адрес губернаторов Челябинской и Курганской области, где также была выявлена большая задолженность перед частными компаниями.