В Перми студентов-медиков принудительно выпускают терапевтами

18:12 08 декабря 2017 0

Студенты мечтают быть узкими специалистами, которых тоже не хватает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студентка Пермского медицинского университета пожаловалась, что ее и ее однокурсников вынуждают получать специальность терапевтов, ссылаясь, что именно этих врачей не хватает в Прикамье. В краевом минздраве признают: участковых специалистов и правда не хватает. А в самом вузе сочли происходящее «обычной практикой».

«Весь поток в приказном порядке выпускают терапевтами. С формулировкой „в крае достаточно узких спецов, а терапевтов наоборот“. Так где их достаточно-то? И кто пойдёт работать терапевтом на 15 тысяч в месяц?» — жалуется девушка. В медицинском университете корреспонденту «URA.RU» объяснили: выпускники вуза после получения диплома проходят аккредитацию и получают допуск к врачебной деятельности. Закончив шесть курсов, они получают право работать участковыми специалистами.

Чтобы получить узкую специализацию, они могут пойти в ординатуру. «В прошлом году у нас закончил ординатору 231 человек. В следующем году мы заложили 194 бюджетных места», — говорят в университете.

В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» подтвердили: участковых специалистов действительно не хватает. «Но вместе с тем, есть и дефицит узких специалистов. Пока в приоритете укомплектование первичного амбулаторно-поликлинического звена как участковыми терапевтами, так и узкими специалистами», — говорят в ведомстве.