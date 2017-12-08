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Главные новости Пермского края
18:12  08 декабря 2017 0

В Перми студентов-медиков принудительно выпускают терапевтами

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, поликлиника, медицина, процедурный кабинет, больница
Студенты мечтают быть узкими специалистами, которых тоже не хватаетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студентка Пермского медицинского университета пожаловалась, что ее и ее однокурсников вынуждают получать специальность терапевтов, ссылаясь, что именно этих врачей не хватает в Прикамье. В краевом минздраве признают: участковых специалистов и правда не хватает. А в самом вузе сочли происходящее «обычной практикой».

«Весь поток в приказном порядке выпускают терапевтами. С формулировкой „в крае достаточно узких спецов, а терапевтов наоборот“. Так где их достаточно-то? И кто пойдёт работать терапевтом на 15 тысяч в месяц?» — жалуется девушка. В медицинском университете корреспонденту «URA.RU» объяснили: выпускники вуза после получения диплома проходят аккредитацию и получают допуск к врачебной деятельности. Закончив шесть курсов, они получают право работать участковыми специалистами.

Чтобы получить узкую специализацию, они могут пойти в ординатуру. «В прошлом году у нас закончил ординатору 231 человек. В следующем году мы заложили 194 бюджетных места», — говорят в университете.

В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» подтвердили: участковых специалистов действительно не хватает. «Но вместе с тем, есть и дефицит узких специалистов. Пока в приоритете укомплектование первичного амбулаторно-поликлинического звена как участковыми терапевтами, так и узкими специалистами», — говорят в ведомстве.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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