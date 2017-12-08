{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
21:50  08 декабря 2017 0

«Глупость и дурь». Главный инспектор ЦВО ответил на обвинения в причастности к крушению МН17

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина
Трагедия унесла жизни почти трехсот человекФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
все новости сюжета

Генерал-полковник в отставке Николай Ткачев из Екатеринбурга, обвиненный в причастности к крушению малазийского боинга МН17, назвал эту информацию глупостью и дурью. По словам военного, он уже много лет живет в Екатеринбурге, посвящая все свободное время военно-патриотическому воспитанию детей. Также Ткачев заявил, что постоянно общается с общественными организациями и находится в поле зрения СМИ.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь», — заявил Ткачев, слова которого приводит Life.ru. В причастности к крушению лайнера главного инспектора ЦВО обвинила расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, утверждающие, что именно этот военный обсуждал с неким Андреем Ивановичем доставку «Бука» на территорию Донбасса. Как уже сообщало «URA.RU», международная следственная группа сочла эту информацию достаточно весомой.

Ранее бывший офицер ВСУ Юрий Батурин обвинил в крушении малайзийского боинга в Донбассе военнослужащих 156-го ракетно-зенитного полка ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей». После этого инцидента Батурин принял решение уволиться из рядов украинской армии, так как ему было стыдно за этот инцидент.

17 июля Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» рухнул на территории Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли. Виновники катастрофы не определены до сих пор.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров