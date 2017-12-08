21:50 08 декабря 2017 0

Трагедия унесла жизни почти трехсот человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Генерал-полковник в отставке Николай Ткачев из Екатеринбурга, обвиненный в причастности к крушению малазийского боинга МН17, назвал эту информацию глупостью и дурью. По словам военного, он уже много лет живет в Екатеринбурге, посвящая все свободное время военно-патриотическому воспитанию детей. Также Ткачев заявил, что постоянно общается с общественными организациями и находится в поле зрения СМИ.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь», — заявил Ткачев, слова которого приводит Life.ru. В причастности к крушению лайнера главного инспектора ЦВО обвинила расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, утверждающие, что именно этот военный обсуждал с неким Андреем Ивановичем доставку «Бука» на территорию Донбасса. Как уже сообщало «URA.RU», международная следственная группа сочла эту информацию достаточно весомой.

Ранее бывший офицер ВСУ Юрий Батурин обвинил в крушении малайзийского боинга в Донбассе военнослужащих 156-го ракетно-зенитного полка ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей». После этого инцидента Батурин принял решение уволиться из рядов украинской армии, так как ему было стыдно за этот инцидент.

17 июля Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» рухнул на территории Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли. Виновники катастрофы не определены до сих пор.