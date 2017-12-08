Международная следственная группа (JIT) включила в расследование дела о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге» информацию Bellingcat и The Insider о российском генерале Николае Ткачеве. Сейчас его разыскивает Совместная следственная группа, работающая по делу об авиакатастрофе.
В результатах расследования утверждалось, что фигурантом дела должен стать главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачев. Ранее он якобы был известен под позывным «Дельфин», который фигурировал в записях радиопереговоров в районе падения лайнера. Эта информация привлекла «большой интерес» следственной группы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт JIT.
Чтобы сравнить голос Ткачева с тем, как разговаривал «Дельфин», сотрудники The Insider пошли на хитрость. Они записали интервью с генералом, посвященное суворовскому училище. При сопоставлении записей эксперты пришли к выводу, что с высокой степенью вероятности что «Дельфин» и Ткачев — одно и то же лицо. Сам генерал ранее заявил, что в 2012 году вернулся из Сирии, из Екатеринбурга не выезжал и летом 2014 года на Украине не был. На просьбу корреспондента «URA.RU» прокомментировать эту ситуацию, в пресс-службе ЦВО ответили, что сотрудники на обеде.
Пассажирский «Боинг-777» упал на территории Украины в июле 2014 года. Он следовал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета из 295 пассажиров было 80 детей.