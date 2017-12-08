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08 декабря 2017
17:56  08 декабря 2017 0

Генерала из Екатеринбурга включили в расследование дела о сбитом над Украиной «Боинге»

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина
Расследование о сбитом «Боинге» продолжается с 2014 годаФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Международная следственная группа (JIT) включила в расследование дела о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге» информацию Bellingcat и The Insider о российском генерале Николае Ткачеве. Сейчас его разыскивает Совместная следственная группа, работающая по делу об авиакатастрофе.

В результатах расследования утверждалось, что фигурантом дела должен стать главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачев. Ранее он якобы был известен под позывным «Дельфин», который фигурировал в записях радиопереговоров в районе падения лайнера. Эта информация привлекла «большой интерес» следственной группы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт JIT.

Чтобы сравнить голос Ткачева с тем, как разговаривал «Дельфин», сотрудники The Insider пошли на хитрость. Они записали интервью с генералом, посвященное суворовскому училище. При сопоставлении записей эксперты пришли к выводу, что с высокой степенью вероятности что «Дельфин» и Ткачев — одно и то же лицо. Сам генерал ранее заявил, что в 2012 году вернулся из Сирии, из Екатеринбурга не выезжал и летом 2014 года на Украине не был. На просьбу корреспондента «URA.RU» прокомментировать эту ситуацию, в пресс-службе ЦВО ответили, что сотрудники на обеде.

Пассажирский «Боинг-777» упал на территории Украины в июле 2014 года. Он следовал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета из 295 пассажиров было 80 детей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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