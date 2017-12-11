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11 декабря 2017
17:07  11 декабря 2017 0

Саакашвили на суде назвал себя военнопленным

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Саакашвили в суде выбирают меру пресеченияФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на Украине, считает себя «военнопленным». О своем статусе политик высказался, выступая на заседании Печерского районного суда Киева. «Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным», — цитирует Саакашвили «Национальная служба новостей».

Саакашвили задержали украинские правоохранители 8 декабря по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». В Печерском суде политику избирают меру пресечения.

Как пишет RT, сторонники Саакашвили уже попытались взять штурмом входы в здание суда, но полиции удалось сдержать волну активистов. По данным СМИ, объект охраняют более тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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