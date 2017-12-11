Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на Украине, считает себя «военнопленным». О своем статусе политик высказался, выступая на заседании Печерского районного суда Киева. «Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным», — цитирует Саакашвили «Национальная служба новостей».
Саакашвили задержали украинские правоохранители 8 декабря по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». В Печерском суде политику избирают меру пресечения.
Как пишет RT, сторонники Саакашвили уже попытались взять штурмом входы в здание суда, но полиции удалось сдержать волну активистов. По данным СМИ, объект охраняют более тысячи сотрудников правоохранительных органов.